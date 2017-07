Juventus: ufficializzato l’acquisto di Douglas Costa

Luca Fiore 12 luglio 2017 - 18:33

MILANO (Finanza.com)

La Juventus ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Bayer di Monaco per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2018, del calciatore Douglas Costa de Souza per un corrispettivo di 6 milioni euro.Il contratto prevede la facoltà per la società Campione d’Italia di esercitare il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva per un corrispettivo di 40 milioni di euro. Inoltre, a favore della società tedesca potrà maturare un corrispettivo aggiuntivo di 1 milione.