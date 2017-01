Juventus: ufficializzato l’accordo per l’acquisto di Caldara

Luca Fiore 12 gennaio 2017 - 18:49

MILANO (Finanza.com)

La Juventus Football Club ha annunciato di aver perfezionato con l’Atalanta l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Mattia Caldara a fronte di un corrispettivo di 15 milioni pagabili in quattro esercizi.



Il valore di acquisto potrà incrementarsi di 6 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. Con il calciatore è stato sottoscritto un contratto quinquennale.



Contestualmente, è stato sottoscritto un accordo per la cessione a titolo gratuito e temporaneo fino al 30 giugno 2018 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore con un premio di valorizzazione a favore dell’Atalanta di massimi 4 milioni.