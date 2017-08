Juventus: ufficializzata cessione di Lemina al Southampton per 17 milioni, titolo in rosso

Alessio Trappolini 9 agosto 2017 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

La Juventus ha ufficializzato la cessione del centrocampista Mario Lemina alla squadra inglese del Southampton per 17 milioni di euro, cifra che potrebbe lievitare se saranno rispettate alcune clausole accessorie. In questo quadro il titolo oggi viaggia in ribasso di quasi un punto percentuale a 0,6955 euro.