Juventus sospesa al ribasso, tonfo del 13% in poche sedute

Titta Ferraro 1 febbraio 2019 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso per il titolo Juventus. Al momento dello stop il titolo del club bianconero cedeva oltre il 4% a 1,388 euro. nelle ultime 5 sedute il titolo ha ceduto oltre il 13% rispetto ai massimi in area 1,6 toccati all'inizio della scorsa settimana a seguito del prepotente rally di inizio anno che aveva portato fino a un saldo di +50% ytd.