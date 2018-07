Juventus: sell-off sul titolo in attesa di novità da Madrid su affare CR7

Titta Ferraro 9 luglio 2018 - 12:20

MILANO (Finanza.com)

Fitte vendite a metà seduta sul titolo Juventus che cede il 5% a quota 0,8345 euro. Settimana scorsa il titolo ha messo a segno un balzo a doppia cifra (+31%) sulla crescente attesa per la chiusura dell'acquisto di Cristiano Ronaldo. La capitalizzazione in Borsa del titolo è salita di oltre 200 milioni di euro.Oggi atteso un nuovo incontro a Madrid tra il procuratore di Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, e i dirigenti del Real Madrid. Incontro chiave in vista della riunione della giunta direttiva del club, in programma domani.Venerdì, su richiesta della Consob, la Juventus ha precisa che "durante la campagna trasferimenti la società valuta diverse opportunità di mercato e all'eventuale perfezionamento delle stesse fornirà adeguata informativa nei termini di legge".