Juventus prosegue gennaio da sogno (+50%), Lazio sale nonostante sconfitta

Titta Ferraro 28 gennaio 2019 - 10:22

MILANO (Finanza.com)

Nuovo strappo al rialzo in Borsa per il titolo Juventus che va all'attacco dei massimi pluriennali toccati lo scorso settembre. Il titolo del club calcistico che ha vinto gli ultimi 7 scudetti sale del 2,25% oggi a quota 1,594 euro, tra i migliori di giornata e soprattutto confermandosi il miglior titolo da inizio anno con un balzo di quasi il 50%. Non lontani ormai i massimi toccati lo scorso 19 settembre a 1,672 euro.Ieri sera i bianconeri hanno sconfitto la Lazio 2-1 allungando così in testa alla classifica della Serie A a +11 sul Napoli. Si muove in rialzo dell'1,99% la Lazio nonostante il passo falso in campionato. Poco mossa la Roma (+0,38%) che ieri ha dilapidato un vantaggio di 3-0 andando a pareggiare 3-3 contro l'Atalanta.