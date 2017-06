Juventus: procedimento Fifa su trasferimento di Pogba

Luca Fiore 21 giugno 2017 - 12:10

MILANO (Finanza.com)

Vendite sul titolo Juventus, in rosso a Piazza Affari del 3,08% a 0,520 euro. L’azione della società Campione d’Italia paga pegno alla notizia del procedimento disciplinare aperto dalla Fifa nell’ambito del trasferimento di Paul Pogba al Manchester United.La società italiana potrebbe aver violato la normativa che vieta i diritti economici di terze parti: secondo quanto dichiarato dal manager di Pogba, Mino Raiola, il club non era l'unico proprietario dei diritti del calciatore.Nel caso in cui venisse sanzionata, la Juventus rischierebbe dalla semplice multa al possibile blocco del mercato.