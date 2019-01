Juventus: prese di profitto sul titolo dopo +50% da inizio anno

simone borghi 29 gennaio 2019 - 16:21

MILANO (Finanza.com)

Arrivano anche per il titolo Juventus le prese di profitto. Oggi le azioni cedono il 6,5% a 1,48 euro, in controtendenza rispetto al Ftse Mib che avanza dello 0,8%. Il ribasso odierno arriva dopo settimane di rialzi che avevano portato a una performance da inizio anno di +50%.È di oggi la notizia che il club bianconero ha perfezionato l’accordo con S.S. Lazio per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Jose Martin Caceres Silva a fronte di un corrispettivo di 0,6 milioni di euro interamente pagabile nella stagione corrente.Nella serata di ieri il club bianconero ha invece annunciato la cessione al Al Duhail Sports Club, a titolo definitivo, del difensore marocchino Medhi Benatia per un corrispettivo di 8 milioni, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potrà incrementarsi sino ad un massimo di 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.