Juventus: nuovo boom in Borsa, vicina la chiusura dell'affare Ramsey

10 gennaio 2019 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

Affare Ramsey in dirittura d'arrivo per la Juventus e il titolo scatta in Borsa anche oggi con un +5% a 1,28 euro dopo una breve sospensione per eccesso di rialzo. La stampa inglese questa mattina parla di una accelerazione per chiudere la trattativa con visite mediche del centrocampista dell'Arsenal che potrebbe arrivare subito dopo la finale di Supercoppa Juve-Milan.Aaron Ramsey è in scadenza di contratto con l'Arsenal e quindi arriverebbe in bianconero a giugno a costo zero, ma non è ancora esclusa la possibilità che si anticipi l'arrivo a gennaio con la Juventus pronta a corrispondere qualcosa ai Gunners per avere il giocatore prima.