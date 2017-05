Juventus: la finale di Champions porterà nelle casse societarie quasi 130 milioni

Luca Fiore 10 maggio 2017 - 12:45

MILANO (Finanza.com)

“Buy the rumor, sell the news" per il titolo Juventus, in rosso del 2,8% a 0,922 euro all’indomani della qualificazione alla finale di Champions League. Secondo i calcoli elaborati dagli addetti ai lavori, l’accesso alla finale di Cardiff porterà nelle casse della società Campione d’Italia quasi 130 milioni di euro che potrebbero aumentare in caso di vittoria.



Il dato segna un netto incremento rispetto agli 85 milioni della finale disputata nella stagione 2014-15.



Nell’ultimo mese il titolo JUVE è salito di 80 punti percentuali portando il saldo da inizio anno a uno strabiliante 206%. Al momento la capitalizzazione della società si attesta di poco sotto i 930 milioni di euro.