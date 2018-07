Juventus: i tifosi sognano l’ingaggio di Cristiano Ronaldo. Titolo ai massimi da 4 mesi

Luca Fiore 4 luglio 2018 - 17:09

MILANO (Finanza.com)

Nuova seduta con il segno più per il titolo Juventus, salito oggi ai massimi da 4 mesi in scia delle indiscrezioni relative il possibile ingaggio del cinque volte vincitore del Pallone d’oro Cristiano Ronaldo. Le cifre dell’operazione fanno impallidire: si tratterebbe di corrispondere 100-120 milioni al Real Madrid e almeno 30 milioni annui al calciatore (per 3-4 anni). Al momento il titolo JUVE segna un aumento del 6,47% a 0,73 euro portando il saldo annuo sopra quota +29%.