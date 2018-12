Juventus debutta con il botto (+7%) nel gotha del Ftse Mib

Titta Ferraro 27 dicembre 2018 - 10:24

MILANO (Finanza.com)

Sprint fino a quasi +7% a quota 1,123 euro per il titolo Juventus nel giorno del suo debutto tra le 40 maggiori società di Piazza Affari. Da oggi infatti è effettivo l'ingresso della Juventus nell'indice Ftse Mib.Da inizio anno il titolo Juventus segna un progresso del 45%, tra i migliori in Borsa in questo 2018 grazie anche all’effetto dell’acquisto di Cristiano Ronaldo.La Juventus ieri ha interrotto la striscia di vittorie in campionato, ma il pareggio a Bergamo (2-2 con l’Atalanta) è stato ugualmente utile ai bianconeri per allungare sulla seconda in classifica, il Napoli, sconfitto in extremis dall’Inter. Ora la Juve viaggia a +9 punti sui partenopei.