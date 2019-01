Juventus: continua a correre in Borsa, +20% da inizio anno

simone borghi 16 gennaio 2019 - 10:57

MILANO (Finanza.com)

Si preannuncia un’altra seduta di acquisti quella di oggi per il titolo Juventus. Dopo circa due ore dall’avvio delle contrattazioni, il titolo del club bianconero segna un rialzo dell’1,7% a 1,41 euro, sovraperformando il Ftse Mib che avanza dello 0,5%.Notevole la performance da inizio anno con le azioni che hanno guadagnato oltre il 20%. A sostenere in parte le quotazioni è stato il passaggio sul Ftse Mib, avvenuto lo scorso 27 dicembre, che ha dato maggiore visibilità alla squadra calcistica.Si ricorda infine che questa sera la Juventus disputerà il match di Supercoppa italiana contro il Milan. La sfida tra bianconeri e rossoneri si giocherà a Gedda in Arabia Saudita. Le due squadre hanno già vinto 7 volte il trofeo e cercano l'ottavo trionfo.