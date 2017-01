Juventus: collaborato con autorità su inchiesta ‘ndrangheta, nessun indagato in società

Luca Fiore 26 gennaio 2017 - 15:19

MILANO (Finanza.com)

In relazione a un articolo apparso su Il Fatto quotidiano sulle due inchieste che riguardano la società, la Juventus ha emesso una nota per precisare di aver sempre collaborato con le autorità e che nessun dipendente o tesserato è stato indagato.



“La Procura della Repubblica di Torino ha avviato, e recentemente concluso, un'indagine su alcune famiglie ritenute appartenenti alla ‘ndrangheta alle quali si contestano oltre a reati contro persone e patrimonio, anche il tentativo di infiltrazione in alcune attività di Juventus Football Club”.



“La società ha sempre collaborato mantenendo uno stretto riserbo a tutela del segreto istruttorio” e, inoltre, “si ricorda inoltre che nessun dipendente o tesserato è stato indagato in sede penale”. Per quanto riguarda la giustizia sportiva, “la società ha già dimostrato fattivamente la propria disponibilità a collaborare”.



“Juventus Football Club e il Presidente Andrea Agnelli, alla luce di alcuni articoli pubblicati in questi giorni, comunicano di aver affidato ai legali la tutela della propria onorabilità e rispettabilità”.



A Piazza Affari il titolo della società campione d’Italia segna un -0,13% e passa di mano a 0,3125 euro.