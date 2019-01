Juventus: altra fiammata a Piazza Affari, venerdì possibile chiusura affare Ramsey

simone borghi 15 gennaio 2019 - 14:53

MILANO (Finanza.com)

Seduta euforica per Juventus con il titolo in rialzo del 5% a 1,36 euro e in controtendenza rispetto al Ftse Mib che arretra dello 0,2%. A scaldare le quotazioni il contratto per il centrocampista dell’Arsenal, Aaron Ramsey che, secondo le ultime indiscrezioni, è pronto e manca soltanto la firma, che probabilmente arriverà venerdì.Il 28enne centrocampista gallese è in scadenza di contratto con l’Arsenal e quindi arriverebbe in bianconero a giugno a costo zero, ma non è ancora esclusa la possibilità che si anticipi l’arrivo a gennaio con la Juventus pronta a convincere i Gunners a lasciarlo partire prima a cifre contenute piuttosto che perderlo senza incassare nulla.