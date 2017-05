Juventus: acquisizione definitiva del calciatore Juan Cuadrado

Luca Fiore 22 maggio 2017 - 19:45

MILANO (Finanza.com)

La Juventus, che ieri si è laureata Campione d’Italia per il sesto anno consecutivo, ha emesso una nota per annunciare che “a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali”, è scattato l’obbligo di acquisto a titolo definitivo dal Chelsea Football Club Limited del calciatore Juan Guillermo Cuadrado Bello.



Il corrispettivo previsto dagli accordi è di 20 milioni di euro pagabile in tre rate annuali a partire dal prossimo esercizio 2017/2018. Con il calciatore, la società aveva sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2020.