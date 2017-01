Juventus: accordo per l’acquisto di Riccardo Orsolini dall’Ascoli

Luca Fiore 30 gennaio 2017 - 19:40

MILANO (Finanza.com)

La Juventus Football Club ha annunciato di aver perfezionato l’accordo con l’Ascoli Picchio per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Riccardo Orsolini a fronte di un corrispettivo di 6 milioni di euro pagabili in due esercizi. Il valore di acquisto potrà incrementarsi di 4 milioni al maturare di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale.



Con il calciatore, la società Campione d’Italia ha sottoscritto un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2021. Contestualmente, con la società marchigiana è stata siglata un’intesa accordo per la cessione a titolo gratuito e temporaneo fino al 30 giugno 2017 del diritto alle prestazioni sportive del calciatore.