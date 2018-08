Juventus: accordo con il Genoa per la cessione temporanea di Favilli

michele fanigliulo 13 agosto 2018 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Juventus Football Club ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con la società Genoa Cricket and Football Club per la cessione a titolo temporaneo e fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Favilli. Il tutto per un corrispettivo di 5 milioni, pagabili in tre esercizi.Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per il Genoa di esercitare, al termine della stagione sportiva 2018/2019, il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 7 milioni, pagabili in tre esercizi.Il titolo oggi cede 1,7% sottoperformando il Ftse Mib.