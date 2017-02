Juventus: Hernanes va in Cina per 8 (+2) milioni

Luca Fiore 9 febbraio 2017 - 18:23

MILANO (Finanza.com)

La Juventus ha emesso una nota per annunciare di aver perfezionato un accordo con la società Hebei China Fortune Football Club Co. Ltd per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Anderson Hernanes per un importo di 8 milioni.



Il valore di acquisto potrà incrementarsi di 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale. L’operazione genera un effetto economico positivo di circa 2,2 milioni.