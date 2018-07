Juve inarrestabile in Borsa (titolo sale dell'8,5%): il mercato scommette su ingaggio Ronaldo

Daniela La Cava 6 luglio 2018 - 13:05

MILANO (Finanza.com)

Non si arresta l'avanzata a Piazza Affari del titolo Juventus che vola dell'8,5% a 0,895 euro. Continua la corsa dei bianconeri in Borsa (in sole 4 sedute l'azione ha messo a segno un balzo di oltre il 27%, con volumi nettamente al di sopra della media): il mercato guarda alle indiscrezioni sempre più insistenti sul possibile ingaggio e arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo. C'è chi dice che l'annuncio dell'accordo tra CR7 e il club bianconero potrebbe arrivare già domani, giorno 7 del settimo mese dell'anno.