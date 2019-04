John Elkann: "FCA non è mai stata più forte e in salute come oggi"

Alessandra Caparello 12 aprile 2019 - 12:53

MILANO (Finanza.com)

"Fca non è mai stata più forte e così in salute come oggi. Il suo bilancio ci consente di fare gli investimenti opportuni e al contempo di remunerare i nostri azionisti con dividendi ". Così John Elkann presidente di Fca durante l'assemblea degli azionisti ad Amsterdam.“Con il suo sostegno, la mia famiglia ha accompagnato l'evoluzione di questa società negli ultimi 120 anni: ci siamo stati nei momenti belli e in quelli più difficili. Continueremo a farlo – continua Elkann - tanto più oggi che entriamo in una nuova ed entusiasmante fase di sviluppo per l'industria dell'auto". “Siamo pronti a giocare il nostro ruolo in questa nuova ed entusiasmante era dell'industria dell'auto", ha detto. "Come in passato, siamo preparati a prendere decisioni e ad agire con coraggio e creatività, per costruire un futuro solido e ricco di opportunità per Fca". Quanto all'andamento degli affari, "nonostante la seconda parte del 2018, con le difficoltà dovute alla guerra commerciale che si sono protratte nel 2019, prevediamo un significativo miglioramento nel secondo semestre".