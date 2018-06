Jeep: vendite a 1,9 mln a fine anno, entro 2022 tutti i modelli avranno versione elettrica

Titta Ferraro 1 giugno 2018 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Rivoluzione elettrica anche per Jeep, il marchio di punta del gruppo Fca. Dalle slide di presentazione del nuovo piano al 2022 emerge che tutti i veicoli Jeep avranno una versione elettrificata entro la fine del piano quinquennaleMichael Manley, Head of Jeep Brand, ha annunciato l'obiettivo di circa 1,9 milioni di veicoli venduti nel 2018 dagli 1,4 milioni di fine 2017. Nessuna indicazione precisa sui target di vendite al 2022; attualmente uno su 17 dei veicoli commerciali venduti nel mondo è a marchio Jeep e il gruppo stima che la quota salga a uno su 12 entro il 2022 con quindi target di vendite che si può stimare nel range 2,75-3,25 mln di veicoli a fine piano. Jeep intende crescere ed entrare in tre nuovi segmenti nei prossimi 5 anni.