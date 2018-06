Jeep: due nuovi modelli l'anno e ingresso in tre nuovi segmenti tra cui grandi SUV e UV piccoli

Titta Ferraro 1 giugno 2018 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Piani ambiziosi di crescita per Jeep, il marchio di punta del gruppo Fca. Dalle slide di presentazione del nuovo piano al 2022 emerge che Jeep intende crescere ed entrare in tre nuovi segmenti nei prossimi 5 anni. Michael Manley, Head of Jeep Brand, ha chiarito che l'intento è entrare nel segmento degli UV piccoli (modelli più piccoli del Renegade) e anche in quello dei pick up di medie dimensioni e grandi SUV. Previsto il lancio di due nuovi modelli ogni anno.