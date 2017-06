JP Morgan su banche venete-Intesa SanPaolo: accordo positivo per azionisti e contribuenti

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2017 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Kian Abouhossein, responsabile della divisione di ricerca EMEA presso JP Morgan, ha affermato che l'accordo che l'Italia ha raggiunto con Bruxelles in merito al dossier delle banche venete è un passo positivo.Abouhossein ha aggiunto che l'accordo - attraverso cui Intesa Sanpaolo acquisterà gli asset performanti delle banche venete al prezzo simbolico di 1 euro - va nell'interesse sia dei contribuenti che degli azionisti.Positiva anche la view di Benjie Creelan-Sanford, analista di Jefferies, che ha affermato che "l'annuncio della decisione finale presa per risolvere le due banche venete (Veneto banca e Popolare di Vicenza) dovrebbe essere interpretata come un buon segnale per le banche italiane e per l'intero settore".Più in generale, riferendosi alle banche di investimento, JP Morgan si è mostrata ottimista sul settore, affermando che, soprattutto negli Usa, sono gestite nel modo migliore dell'intera loro storia.Abouhossein ha affermato che gli istituti stanno facendo un grande lavoro nel tentare di tagliare i costi, e ritiene che il ritorno della volatilità le aiuterà a ovviare in qualche modo al calo dei margini.