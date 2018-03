JP Morgan: elezioni, spread BTP-Bund a 300 in questo caso. Nomura guarda già a ritorno urne

Laura Naka Antonelli 1 marzo 2018 - 10:52

MILANO (Finanza.com)

Da un sondaggio di Bloomberg a cui hanno partecipato diversi strategist, è emerso che gli esperti di JP Morgan del team di Fabio Bassi ritengono che la probabilità di un governo "non tradizionale" post elezioni in Italia, sia di appena il 3%.In questo caso, JP Morgan ritiene che lo spread balzerebbe a 300 punti base; la chance di una Grande Coalizione viene data al 31%: se ciò si verificasse, lo spread scenderebbe a 100 punti base.Nomura dà invece al 21% la probabilità di un ritorno alle urne con nuove elezioni dopo quelle di domenica 4 marzo: in questo caso, lo spread si allargherebbe a 200 punti base.