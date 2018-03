Ivass: raccolta premi cala nei primi 9 mesi del 2017

Daniela La Cava 13 marzo 2018 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

La raccolta premi nei rami vita e danni del mercato assicurativo italiano è scesa a 102 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2017, registrando una flessione 4,7% rispetto all'analogo periodo del 2016. È quanto emerge dal bollettino statistico sui dati della raccolta premi, pubblicato oggi dall'Ivass. Il calo complessivo, spiega l'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni in una nota, è dovuto all'andamento del settore vita, che rappresenta i tre quarti del mercato italiano ed è in riduzione per il secondo anno consecutivo (nei primi tre trimestri del 2017 -6,4% rispetto all'anno precedente, con minori premi per 5,2 miliardi di euro).Di contro, la raccolta del settore danni ha registrato un incremento dello 0,6% rispetto all'analogo periodo del 2016. In tutti i tre trimestri del 2017 si osservano variazioni positive rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con una consolidata inversione di tendenza dopo la contrazione riscontrata dal 2012 al 2016.