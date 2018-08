Itinera (Gavio): la controllata americana Halmar vince due contratti da 600 milioni di dollari

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Itinera, società di grandi opere del Gruppo Gavio, ha annunciato oggi che la propria controllata statunitense Halmar International è risultata prima classificata nell’ambito della gara per l’ammodernamento del nodo stradale di Kew Garden e si è inoltre aggiudicata la gara per la costruzione della nuova stazione della ferrovia metropolitana di Alexandria (Virginia).In particolare, Halmar è risultata prima nell’ambito della gara indetta dal Dipartimento dei Trasporti dello Stato di New York per l’ammodernamento del nodo stradale di Kew Garden nella città di New York. L’iniziativa ha un valore complessivo di circa 370 milioni di dollari (la quota di competenza di Halmar è del 100%). Halmar ha inoltre ricevuto l’aggiudicazione dal committente “Washington Metropolitan Area Authority” per i lavori della nuova stazione della ferrovia metropolitana di Alexandria in Virginia. Il valore complessivo è di circa 215 milioni di dollari (la quota di competenza di Halmar è pari al 60%).