Italo: presentata domanda ammissione a quotazione su Mta, in Borsa a febbraio

Daniela La Cava 23 gennaio 2018 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Italo verso Piazza Affari. Nuovo Trasporto Viaggiatori (Ntv) ha annunciato di avere presentato la domanda di ammissione a quotazione delle proprie azioni sul Mercato Telematico Azionario e di avere depositato presso Consob, ai fini della loro pubblicazione all'esito della relativa istruttoria, la nota informativa sugli strumenti finanziari oggetto della quotazione e la nota di sintesi. Le azioni che saranno poste in vendita nell’ambito dell’offerta rappresentano una percentuale compresa tra il 35% e il 40% del capitale sociale di Italo e saranno messe a disposizione, nelle proporzioni che saranno definite in tempo utile prima dell’avvio dell’Offerta, da alcuni tra i principali azionisti della società. Nell’ambito dell’offerta, precisa la società, è altresì prevista la concessione di una cosiddetta opzione greenshoe su un numero di azioni non superiore al 15% delle azioni oggetto dell’Offerta medesima.La società e gli azionisti venditori assumeranno, nei confronti dei Joint Global Coordinators and Bookrunners e del Bookrunner impegni di lock-up, in linea con la prassi di mercato per questo tipo di operazioni per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.La quotazione dovrebbe essere completata entro il mese di febbraio, compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del provvedimento di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana e all’approvazione del prospetto da parte di Consob.Banca IMI, Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e Goldman Sachs International agiscono in qualità di Joint Global Coordinators and Bookrunners, mentre UniCredit Corporate & Investment Banking agisce in qualità di Bookrunner e di Sponsor nell’ambito della Quotazione. Rothschild Global Advisory è l'advisor finanziario della società.