Italmobiliare: domani parte l’Opav su 4 milioni di azioni a 25 euro

Luca Fiore 18 maggio 2017 - 11:37

MILANO (Finanza.com)

L’Offerta pubblica di acquisto volontaria promossa da Italmobiliare su un massimo di 4 milioni di azioni della società a 25 euro per azione, ottenuto il via libera da Consob, prenderà avvio domani per concludersi il 9 giugno prossimo.



“L’operazione approvata lo scorso marzo dal Consiglio di Amministrazione, unitamente al recente frazionamento delle azioni, rappresenta un’ulteriore iniziativa destinata a dare maggiore liquidità e dinamicità al titolo Italmobiliare – sottolinea il Consigliere Delegato Carlo Pesenti - in linea con la fisionomia di Investment Holding della società”.



“L’offerta, che non vedrà l’adesione dell’azionista di maggioranza, consentirà agli altri azionisti di beneficiare di una temporanea maggiore liquidità del proprio investimento a un prezzo che incorpora un premio di circa il 20% rispetto alla media dei prezzi del titolo nei 12 mesi precedenti la data dell’annuncio, oltre all’incremento di oltre il 150% già segnato dal titolo in Borsa negli ultimi 5 anni”.



Sul listino di Piazza Affari il titolo segna un incremento dello 0,9% a 24,53 euro.