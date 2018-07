Italmobiliare: Ferrarrini interrompe trattative per vendita

Daniela La Cava 4 luglio 2018 - 08:21

MILANO (Finanza.com)

Stop alle trattative per la vendita della partecipazione di maggioranza del Gruppo FerrarinI. In una breve nota stampa diffusa ieri sera Italmobiliare e QuattroR informano di avere ricevuto dai soci del gruppo dei salumi una dichiarazione unilaterale di interruzione delle trattative in essere, il cui avvio era stato comunicato lo scorso 13 giugno. "Italmobiliare e QuattroR si riservano ogni iniziativa a tutela dei propri diritti", conclude il comunicato.