Italiaonline, nominato Roberto Giacchi nuovo amministratore delegato

Valeria Panigada 7 dicembre 2018 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

Roberto Giacchi è stato nominato nuovo amministratore delegato di Italiaonline. Così ha deciso il consiglio di amministrazione della società, che si è riunito ieri. Oltre alla carica di amministratore delegato, Giacchi svolgerà anche le mansioni di direttore generale.La nomina arriva dopo la cessazione del rapporto con Antonio Converti, a cui Italiaonline ha riconosciuto, in aggiunta all'importo da corrispondere per il patto di non concorrenza, un'ulteriore somma a titolo di incentivo all'esodo pari a circa 3 milioni di euro, che gli verrà corrisposta a gennaio.