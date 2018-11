Italiaonline: Roberto Giacchi sarà il prossimo a.d.

Daniela La Cava 26 novembre 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Roberto Giacchi sarà il nuovo amministratore delegato di Italiaonline. La società annuncia è stato raggiunto un accordo in base al quale Giacchi assumerà il ruolo di direttore generale entro il prossimo 5 dicembre e quello di a.d. entro il 13 dicembre. "Pertanto, entro tale ultima data è previsto che il consiglio di amministrazione coopti Giacchi e gli conferisca le relative deleghe", si legge in una nota stampa.“Sono molto contento – commenta Roberto Giacchi – di entrare in Italiaonline, azienda che ha fatto la storia di internet del nostro Paese, e di raccogliere il testimone di Antonio Converti, con cui nelle prossime settimane lavorerò per un efficace passaggio di consegne”.