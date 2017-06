Italiaonline: Chiara Locati nominata Investor Relations and Merger & Acquisition director

Luca Fiore 19 giugno 2017 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Italiaonline ha annunciato che Chiara Locati è stata nominata Investor Relations and Merger & Acquisition director, nella direzione Finance, Administration and Control guidata da Gabriella Fabotti, Chief Financial Officer del Gruppo.Chiara Locati proviene da Dada, in cui è stata responsabile Investor Relations dal 2015.