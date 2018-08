Italiani meno propensi a spendere nonostante fiducia rimanga alta

Valeria Panigada 3 agosto 2018 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

Un’estate al risparmio per gli italiani. Secondo il nuovo Osservatorio mensile Findomestic, realizzato in collaborazione con Doxa, gli italiani sono meno propensi a spendere: a luglio si è assistito a un calo delle intenzioni d’acquisto per tutti i beni durevoli rispetto al mese precedente (dalle auto, agli elettrodomestici, all'hi-tech). Eppure resta intatto il sentiment degli italiani sia nei confronti del Paese sia verso la situazione personale, con gli indici di fiducia tornati a crescere da due mesi a questa parte, in coincidenza con l’insediamento del nuovo governo.