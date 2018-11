Italian Exhibition Group: oggi parte l'offerta, sbarco in Borsa atteso per il 6 dicembre

Daniela La Cava 28 novembre 2018 - 09:12

MILANO (Finanza.com)

Italian Exhibition Group (Ieg) si prepara allo sbarco a Piazza Affari. La società, leader nell'organizzazione di fiere e congressi, in Italia e nel mondo, a cui fanno capo i quartieri espositivi di Rimini e Vicenza, ha presentato ieri a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, segmento Star. La società ha annunciato che l'offerta delle azioni prende il via oggi e termina il prossimo 4 dicembre, salvo proroga o chiusura anticipata, e ha individuato un intervallo di prezzo compreso tra un minimo di 3,70 euro per azione e un massimo di 4,20 euro per azione corrispondente ad un equity value post-money (assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta) tra un minimo 128,3 milioni e un massimo di 145,6 milioni. Il prezzo sarà fissato al termine del periodo di raccolta degli ordini, secondo il meccanismo dell'open price. L’inizio delle negoziazioni delle azioni sul Mta, atteso per il 6 dicembre, sarà stabilito da Borsa Italiana con successivo avviso.