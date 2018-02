Italia sotto attacco: non solo Bridgewater di Ray Dalio, hedge fund puntano contro banche italiane

Laura Naka Antonelli 5 febbraio 2018 - 08:09

MILANO (Finanza.com)

Banche italiane sotto attacco in vista delle elezioni, non solo da parte dell'hedge fund numero uno al mondo, Bridgewater Associates di Ray Dalio.Un articolo di Reuters che si basa sui dati della Consob, mette in rilievo che le posizioni corte, fra cui quelle su UniCredit, BPER Banca e Credito Valtellinese, sono tutte aumentate dalla fine dello scorso anno.Reuters segnala che tra i fondi più attivi nelle scommesse al ribasso, oltre a Bridgewater Associates, che ha il maggior numero di posizioni corte, (fra cui quelle su Intesa Sanpaolo, UniCredit e Finecobank), i fondi Marshall Wace, Lansdowne Partners, Oceanwood Capital Management e Caius Capital hanno, secondo i dati, aumentato le loro scommesse ribassiste di recente, così come anche investitori come AQR Capital Management, Oxford Asset Management e GSA Capital.