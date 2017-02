Italia: solido inizio di 2017 con crescita produzione soddisfacente (Markit)

Titta Ferraro 1 febbraio 2017 - 12:48

MILANO (Finanza.com)

Inizio d'anno con un lieve calo per l'indice Pmi manifatturiero italiano (53 punti dai 53,2 precedenti), che però conferma un livello di attività manifatturiera solida anche a inizio anno. “Il settore manifatturiero ha iniziato il 2017 allo stesso modo in cui aveva concluso il 2016, con una crescita della produzione soddisfacente e incrementi degli ordini - commenta Phil Smith, Economista presso IHS Markit, ed autore del report Markit PMI Settore Manifatturiero in Italia - . I due sviluppi degni di nota sono stati la ripresa del livello occupazionale sino al valore più alto in nove mesi e l’intensificarsi della pressione dei costi manifatturieri. In quest’ultimo caso pare il motivo sia attribuibile al forte aumento del costo delle materie prime globali e alla recente svalutazione dell’euro rispetto al dollaro americano”.