Italia: rendimento ai minimi da dicembre ’16 nell’asta di decennali

Luca Fiore 30 agosto 2017 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Nell’asta in calendario questa mattina il Ministero dell’Economia ha collocato 7,25 miliardi di titoli a medio-lungo termine, all’estremo superiore del range indicato in precedenza.Il BTP a 5 anni ha visto il rendimento attestarsi allo 0,84%, dallo 0,88% dell'asta di fine luglio, mentre nel caso del decennale il tasso è sceso dal 2,16 al 2,09% (livello minore da dicembre 2016).Il tasso di copertura, il bid-to-cover, si è rispettivamente attestato a 1,57 (da 1,34) e a 1,60 (da 1,71).Infine è stato collocato un CCTeu per 1,75 miliardi allo 0,81%.