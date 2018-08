Italia: rendimenti in forte rialzo nell’asta di Btp

Luca Fiore 30 agosto 2018 - 12:25

MILANO (Finanza.com)

Il Ministero dell’Economia questa mattina ha collocato il nuovo Btp quinquennale al rendimento del 2,44% (dato maggiore da dicembre 2013), in netto aumento rispetto all'1,8% di luglio. Andamento simile per il dato relativo il titolo a 10 anni, che ha visto il tasso medio passare da 2,87 al 3,25 per cento (massimo da marzo 2014).I tassi di copertura si sono rispettivamente attestati a 2,12 e 1,37.