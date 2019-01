Italia: per Barclays entrerà in recessione tecnica dopo crollo produzione industriale

Valeria Panigada 11 gennaio 2019 - 12:49

MILANO (Finanza.com)

L'Italia dovrebbe entrare in recessione tecnica. ne sono sempre più convinti gli analisti di Barclays dopo che la produzione industriale a novembre è crollata sia su base mensile (-1,6%) sia su base annua (-2,6%). "I dati sulla produzione industriale molto più deboli del previsto confermano il nostro punto di vista secondo cui l'Italia entrerà in recessione tecnica nel quarto trimestre del 2018", ribadiscono da Barclays, stimando un Pil tricolore in calo dello 0,1% nell'ultimo quarto del 2018, dopo il ribasso già registrato nel terzo trimestre.Per l'anno penna iniziato invece, Barclays prevede una crescita del Pil italiano dello 0,7% soltanto: "L'indebolimento della dinamica della domanda all'interno e all'esterno dell'area dell'euro, l'aumento dell'incertezza sui tempi e sull'attuazione dell'allentamento fiscale annunciato dal governo e l'instabilità politica in atto gettano un'ombra lunga sulle nostre prospettive", spiegano.