Italia nei guai, dopo peggioramento outlook da Ue si teme manovra monstre fino a 40 miliardi

Laura Naka Antonelli 8 maggio 2019 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

"Conti, effetto deficit: la manovra di base parte da 35 miliardi". Così il titolo dell'articolo del Sole 24 Ore che stima l'importo della prossima manovra d'autunno, alla luce delle stime che la Commissione europea, nella giornata di ieri, ha peggiorato su Pil, deficit e debito italiani."Almeno 35-40 miliardi da trovare - scrive il quotidiano di Confindustria - per recuperare le mancate correzioni del deficit degli ultimi due anni e gestire gli aumenti di Iva e accise già messi nei conti"."Una cifra imponente - scrive Il Sole nell'articolo firmato da Marco Rogari e Gianni Trovati - che da sola supera di slancio il valore dell'ultima manovra ancor prima di mettere mano a qualsiasi intervento aggiuntivo".Anche La Stampa richiama in prima pagina la questione della manovra."Bruxelles gela il governo. Investimenti in picchiata. Italia maglia nera nell'Ue". La Commissione europea "boccia nuovamente l'Italia: ultima nella classifica della crescita (scesa allo 0,1% nel 2019)e in quella degli investimenti (unico Paese dell'Eurozona con segno negativo: -0,3%). In fondo alla graduatoria pure per il tasso di disoccupazione (che torna a salire al 10,9%). Dombrovskis avverte il governo: «Ora servono interventi urgenti»".