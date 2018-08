Italia: investitori stranieri accelerano uscita dai Btp su incertezza azione del governo (Ft)

Valeria Panigada 22 agosto 2018 - 11:03

MILANO (Finanza.com)

Levendite di Btp in mano agli investitori stranieri sarebbero proseguite a giugno, accelerando il ritmo a un livello record. Lo sostiene il Financial Times, analizzando alcuni dati della Banca centrale europea. Secondo il quotidiano britannico, a giugno il debito pubblico tricolore in mano agli stranieri è sceso di 38 miliardi di euro, accelerando rispetto ai 34 miliardi di uscite a maggio, che già rappresentava un record. A incentivare le vendite dei titoli di Stato italiani in mano agli investitori non residenti è l'incertezza sulle prossime azioni di governo, in particolare riguardo alla manovra 2019 che dovrà essere approvata questo autunno.