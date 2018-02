Italia: inizio 2018 positivo per terziario, più forte crescita in dieci anni e mezzo (Ihs Markit)

Daniela La Cava 5 febbraio 2018 - 09:57

MILANO (Finanza.com)

Il 2018 è iniziato con un'impennata del settore terziario italiano che ha registrato la più forte crescita in dieci anni e mezzo. "Il settore privato italiano ha indicato uno straordinario inizio anno con l’economia terziaria e manifatturiera in rapida espansione - ha dichiarato Paul Smith, direttore di IHS Markit -. L’indice unificato dei due settori ha registrato un record di crescita della produzione da giugno 2006 segnando un valore in linea con il tasso di crescita del Pil d’inizio anno dello 0,6% circa sul trimestre precedente"."L’indagine di gennaio ha mostrato che la domanda interna ha finalmente dato un forte impulso all'economia, con il settore terziario che ha registrato il miglior mese in più di un decennio", ha proseguito l'esperto sottolineando che "con un clima internazionale sempre più favorevole, il terreno è pronto per ulteriori espansioni economiche a breve termine, anche se le prossime elezioni nazionali presentano alcune incertezze e una potenziale inquietudine nei mesi a venire".