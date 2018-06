Italia: inflazione maggio rivista al ribasso, +1% annuo (finale)

Daniela La Cava 15 giugno 2018 - 11:29

MILANO (Finanza.com)

Inflazione italiana rivista al ribasso a maggio. L'Istat ha comunicato che nel mese di maggio l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha mostrato una crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente e dell’1% su base annua (da +0,5% registrato ad aprile). Nel dato preliminare, l’istituto aveva indicato una crescita dell'indice pari a +1,1%."Dopo l’avvio debole dei primi mesi del 2018, a maggio l’inflazione si porta all’1%, trainata da beni e servizi di grande rilevanza nelle spese quotidiane delle famiglie - commenta l'Istat -. I prezzi degli alimentari, in particolare freschi, quelli di benzina e gasolio sono cresciuti, infatti, più di quanto non siano cresciuti in media quelli degli altri prodotti, definendo un quadro di tensioni inflazionistiche per i prodotti ad alta frequenza di acquisto.