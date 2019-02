Italia: inflazione destinata a rallentare ancora nei prossimi mesi

Titta Ferraro 4 febbraio 2019 - 13:06

MILANO (Finanza.com)

Inizio di 2019 con inflazione in ulteriore rallentamento. I dati Istat evidenziano come l'inflazione sia calata ancora a gennaio, a 0,9% a/a. Anche il dato "core" è sceso, a 0,5% a/a da 0,6% precedente. In prospettiva - - rimarca Paolo Mameli, senior economist della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo - stimiamo un’inflazione media 2019 non lontana dai valori correnti, all’1%. Ci aspettiamo un ulteriore calo nei prossimi mesi, seguito da un rimbalzo nella seconda metà dell’anno".