Italia: fabbisogno settore statale salito a 5 miliardi a ottobre

Valeria Panigada 2 novembre 2017 - 16:27

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di ottobre il settore statale ha registrato un fabbisogno di 5.000 milioni, con un aumento di circa 1.200 milioni rispetto al corrispondente mese dello scorso anno. Il fabbisogno dei primi dieci mesi del 2017 si è attestato a 61.141 milioni, con un aumento di circa 11.500 milioni rispetto al periodo gennaio-ottobre 2016, attribuibile in larga misura alle erogazioni effettuate nei mesi di luglio e agosto per la salvaguardia del sistema bancario e la tutela dei risparmiatori. Lo ha fatto sapere il ministero dell'Economia precisando che nel complesso il risultato dei dieci mesi è in linea con le previsioni del governo.