Italia e Iran firmano accordo quadro di finanziamento per investimenti in Iran

Valeria Panigada 11 gennaio 2018 - 16:08

MILANO (Finanza.com)

L'Italia e l'Iran hanno firmato oggi un accordo quadro di finanziamento, relativo a investimenti fino a 5 miliardi di euro nel paese del Golfo. Lo ha annunciato il ministero dell'Economia attraverso una nota stampa. L'accordo è stato sottoscritto tra l'istituzione finanziaria italiana Invitalia Global Investment e le banche iraniane Bank of Industry and Mine e Middle East Bank. Nel dettaglio, l'intesa fissa i termini e le condizioni generali che regoleranno i singoli futuri contratti di finanziamento, che saranno coperti da garanzia sovrana rilasciata dal governo iraniano. I contratti di finanziamento stanzieranno fondi per progetti e partnership in Iran, realizzati congiuntamente da imprese italiane ed iraniane, in settori di reciproco interesse, come ad esempio le infrastrutture e costruzioni, il settore petrolifero e del gas, la generazione di energia elettrica, le industrie chimica, petrolchimica e metallurgica.