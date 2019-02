Italia: dati Pmi mostrano 'economia italiana in generale rallentamento' (Markit)

Daniela La Cava 5 febbraio 2019 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

"All’inizio del 2019, le aziende terziarie italiane hanno registrato un calo dell’attività economica dovuto a un ritmo più debole di crescita dei nuovi ordini e al crollo della domanda internazionale. Il risultato è che, per la prima volta da settembre 2016, l’occupazione è diminuita e la fiducia si è ridotta al valore minimo in cinque mesi. I dati Pmi mostrano un’economia italiana in fase di progressivo e generale rallentamento. E mentre il governo italiano tenta di stimolare la crescita, questo scenario proietta un’ombra sul nuovo anno". Lo ha dichiarato Amritpal Virdee, economista di Ihs Markit, e autore del report relativo all’indagine Pmi settore terziario in Italia, commentando il Pmi servizi di gennaio sceso sotto la soglia di 50 punti.