Italia: cresce il disagio sociale, ad aprile misery index in rialzo a 18,1 punti

MILANO (Finanza.com)

Cresce il disagio sociale in Italia. Il Misery Index di aprile, elaborato da Confcommercio, si è attestato a 18,1 punti, in aumento di quattro decimi di punto rispetto a marzo. Il peggioramento è legato esclusivamente al rialzo dei prezzi dei beni e dei servizi ad alta frequenza d'acquisto, saliti dell'1,4% (+0,8% a marzo). La disoccupazione estesa è, infatti, sostanzialmente stabile da un semestre. "Il dato di aprile, che si inserisce in un contesto congiunturale caratterizzato da luci e ombre, conferma le difficoltà, già segnalate in passato, di incidere significativamente e strutturalmente sull'area del disagio sociale in assenza di un'evoluzione più dinamica del mercato del lavoro", sottolinea Confcommercio, che sottolinea come i progressi rilevati negli ultimi anni sul versante dell'occupazione non sono stati sufficienti a ridurre il numero di disoccupati.