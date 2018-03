Italia: collocati Ctz biennali per 2,93 mld al tasso di -0,225%

Titta Ferraro 26 marzo 2018 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

IlTesoro italiano ha collocato questa mattina Ctz a 24 mesi per 2,93 miliardi con un rendimento di -0,255%, in lieve calo rispetto a quello fatto segnare nell'asta di un mese fa. Il rapporto di copertura (bid-to-cover) è stato pari a 1,32 volte. Collocati anche Btp indicizzati all'inflaizone con scadenza maggio 2023 per un ammontare pari a 2,5 miliardi e al rendimento medio di -0,43%. A metà settimana forte attesa per l'asta di Btp a 5 e 10 anni per massimi 7,5 mld.